Auto's en ondergrondse containers vernield door vuurwerk

Houten pallets in brand in Floradorp

Container in brand op Soembawastraat Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Meerdere bewoners melden aan AT5 dat het in Oost 'erg onrustig' is met knalvuurwerk. 'Weinig mensen op straat, maar de mensen die er zijn laten zich zeker horen met vuurwerk', zegt een bewoner. Later die avond ontstonden er ongeregeldheden waarbij de Mobiele Eenheid moest ingrijpen.

Ook in Noord werd veel vuurwerk afgestoken. Op de Tegenhouderstraat was zwaar vuurwerk aan een auto gebonden, waardoor twee auto's beschadigd raakten. In Floradorp gaat het traditionele vreugdevuur op het grasveld niet door vanwege de coronamaatregelen. Op straat waren er vanavond desondanks wel houten pallets in brand gestoken. Later op de avond en in de nacht was het er juist heel rustig.

De brandweer liet rond 23.00 uur weten dat er veel meldingen binnenkomen. Aangeraden wordt om alleen voor levensbedreigende situaties 112 te bellen.

Op de Marnixstraat in het Centrum en op Bulgerstein in Zuidoost raakten er auto's zwaar beschadigd door vuurwerk.