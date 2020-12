Ondanks vuurwerkverbod begint 2021 met veel vuurwerk

De jaarwisseling verschilde qua vuurwerk niet veel met de jaarwisselingen in het verleden. Rond 00.00 uur ging er een groot aantal vuurpijlen de lucht in.

Een bewoner van Osdorp filmde het vanuit zijn appartement. In Nieuw-West klonken, net als in een aantal andere stadsdelen, al de hele avond harde vuurwerkknallen. Op straat was het, met name in de binnenstad, wel rustiger dan normaal.

Tijdens deze jaarwisseling is het eigenlijk verboden om vuurwerk af te steken. De overheid probeert er zo voor te zorgen dat er zo min mogelijk vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis belanden, omdat er in de ziekenhuizen nu veel coronapatiënten liggen.