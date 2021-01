Drie gewonden na aanrijding in Buitenveldert, onduidelijk wie auto bestuurde

Bij een eenzijdig ongeluk op de Borcht in Buitenveldert zijn vannacht drie inzittenden van een auto gewond geraakt. Een van hen is zwaargewond.

Omdat de inzittenden niet wilden zeggen wie de auto bestuurde, zijn er drie van hen aangehouden. In totaal zaten er vier mensen in de auto. Een van die vier is niet gewond geraakt.

De drie gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval en hoopt er later achter te komen wie er achter het stuur zat.