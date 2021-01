Jaar begint met code geel vanwege dichte mist en gladheid

Het nieuwe jaar begint mistig en op sommige plaatsen glad. In grote delen van het land is vrijdagochtend code geel van kracht.

Plaatselijk kan nog dichte mist voorkomen, zo meldt het KNMI vrijdagmorgen. De mist lost waarschijnlijk in de loop van de ochtend op. Ook vannacht ondervonden verkeersdeelnemers al last van de mist.

Verder kan het plaatselijk glad zijn door aanvriezing van vocht of bevriezing van natte weggedeelten waarschuwt het weerinstituut. De waarschuwing is van kracht tot ongeveer tien uur vanmorgen.

Bewolkt en fris

De rest van de dag verloopt vervolgens bewolkt met in de ochtend en avond kans op een beetje regen. In de loop van de middag breekt mogelijk de zon nog even door. Aan het begin van de avond kan het opnieuw mistig worden.