Nieuwjaarstoespraak Halsema: 'Corona maakte duidelijk hoe kwetsbaar we zijn'

Burgemeester Femke Halsema kijkt in haar nieuwjaarstoespraak terug op een, voor veel Amsterdammers, zwaar jaar. 'We hebben een rotjaar achter de rug.'

'We hebben een rotjaar achter de rug', concludeert Halsema. 'Corona maakte duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Onze economie bleek te afhankelijk van massatoerisme. En het sociale weefsel van de stad rafelt nu meer mensen werkloos worden, arme gezinnen grotere schulden maken en de rijen bij de voedselbanken langer worden.'

Normaal gesproken is er op 1 januari een feestelijke borrel waarmee de gemeente samen met Amsterdammers het nieuwe jaar begint en waar de burgemeester haar nieuwjaarstoespraak houdt. Maar vanwege de aanhoudende coronacrisis kon ook die borrel niet doorgaan en dus richt burgemeester Halsema zich in een videoboodschap tot alle Amsterdammers.

Maar de crisis maakte vooral bestaande problemen nog duidelijker, ziet Halsema. 'De bewoners van onze historische binnenstad hadden al langer het gevoel dat de buurt niet meer de hunne was.' 'En veel inwoners in Zuidoost, in Nieuw-West en in Noord hadden al veel langer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en om zich gehoord te voelen. En gezinnen maakten zich al langer zorgen over een huis, een fijne plek om hun jonge kinderen te laten spelen.'

Ook voor wie zich geen zorgen hoefde te maken om geld of een baan was het zwaar, erkent de burgemeester. 'Veel Amsterdammers hebben de pijn gevoeld van rouw, eenzaamheid en stress. En juist als de omstandigheden moeilijker worden dan wordt het verlangen naar elkaar groter.'

In haar vooruitblik voor 2021 hoopt Halsema vooral dat Amsterdammers zich vastklampen aan de lichtpuntjes uit het afgelopen jaar.

'Hoe we applaudisseerden voor de zorg, de steun die we gaven aan ondernemers in de buurt, al het vrijwilligerswerk dat door talloze Amsterdammers is gedaan. Onze huidhonger: het heeft ons ermee geconfronteerd hoezeer we elkaar nodig hebben. Laten we dit besef gebruiken voor nieuwe gemeenschapszin. Voor nieuw vermogen om samen te werken, nieuwe bereidheid om rekening met elkaar te houden.'