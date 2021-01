Minder vuurwerk, maar luchtkwaliteit in Amsterdam toch erg slecht tijdens jaarwisseling

Het viel dit jaar mee met de luchtvervuiling tijdens de jaarwisseling. Dit komt vrijwel zeker doordat er dit jaar minder vuurwerk is afgestoken, schrijft het RIVM vrijdag. Maar niet overal ging deze vlieger op, zo was de luchtkwaliteit in Amsterdam vannacht alsnog erg slecht.

'In de omgeving van Amsterdam en in het oosten van het land zijn de concentraties nog steeds aanzienlijk', schrijft het RIVM aan het begin van de middag. Uit cijfers van luchtmeetnet.nl blijkt dat rond middernacht op sommige plekken in de stad tien keer meer fijnstof in de lucht zat dan de wettelijk is gemiddelde norm.

Die norm ligt op 40 microgram fijnstof per kubieke meter lucht. Verschillende meetstations in de stad gaven tijdens de jaarwisseling ruim drie- of zelfs vierhonderd microgram aan.

Amsterdam was overigens niet de plek met de slechtste luchtkwaliteit van het land. Die twijfelachtige eer gaat naar Den Haag, waar een gemiddelde uurconcentratie van bijna duizend microgram fijnstof per kubieke meter lucht werd gemeten. De vermoedelijke oorzaak hiervan zijn incidenten als brandstichting en vuurwerk. Vorig jaar was de hoogst gemeten concentratie 1235 microgram fijn stof per kubieke meter lucht.

Luchtwegklachten

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.