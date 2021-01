Hulpdiensten minder vaak nodig en minder gehinderd tijdens 'beheersbare' jaarwisseling

De jaarwisseling in de regio Amsterdam-Amstelland is 'beheersbaar' verlopen. Dat schrijft de Veiligheidsregio vrijdag. Hulpdiensten hoefden minder vaak uit te rukken dan voorgaande jaren en ze werden minder gehinderd.

Dat wil niet zeggen dat er geen incidenten waren rond de jaarwisseling. Zo werd er op meerdere plaasten (zwaar) vuurwerk afgestoken, werden aanhoudingen verricht, de ME moest in actie komen en de brandweer bluste verschillende auto- en containerbranden.

'Uitzonderlijk laag' aantal vuurwerkgewonden

Maar over het algemeen was het dus rustiger dan voorgaande jaren, concludeert de Veiligheidsregio. Zo vielen er slechts twee vuurwerkgewonden te betreuren. 'Uitzonderlijk laag', aldus de Veiligheidsregio. 'Het vuurwerkverbod is ingesteld om de zorg te ontlasten. Dat is gedeeltelijk gelukt', is dan ook de conclusie.

Om overlast te voorkomen waren extra agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op straat. De Veiligheidsregio benadrukt dat het slechts een 'voorlopig beeld' heeft van het verloop van de nieuwjaarsnacht. 'De verwachting is dat er de komende dagen nog aangiftes en meldingen binnenkomen.'