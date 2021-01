Beeldend kunstenaar Kees Verkade (79) overleden

Beeldend kunstenaar Kees Verkade is afgelopen dinsdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn familie bekend in rouwadvertenties in kranten. Verkade was onder meer bekend van het beeld van Johnny Jordaan aan de Elandsgracht.

Het beeld van de volkszanger uit de Jordaan werd in 1991 onthuld. Het kunstwerk staat, heel toepasselijk, op het Johnny Jordaanplein aan de kant van de Prinsengracht.

Tevens maakte Verkade het borstbeeld van Oscar Carré dat in 2008 onthuld werd. Dit bronzen beeld staat op een prominente plek in het Koninklijk Theater Carré. De kunstenaar verbaasde zich er destijds over dat er daarvoor nergens in het theater iets van Oscar Carré zelf te vinden was. 'Dat is natuurlijk belachelijk, dat de Oscar Carré hier nergens aanwezig is', zei Verkade tegen AT5. 'Ik zei: nou, dan krijg je die van mij.'