280 nieuwe coronabesmettingen in de stad gemeld

De laatste zeven dagen schommelt het aantal positief geteste Amsterdammers tussen de 280 en 438.

De laatste 24 uur werden drie coronapatiënten in de stad opgenomen in een ziekenhuis. Een Amsterdamse coronapatiënt is overleden. Sinds de uitbraak werden 51.814 Amsterdammers positief op het coronavirus getest, 1.354 coronapatiënten werden in het ziekenhuis opgenomen en 517 patiënten overleden.

De GGD meldde woensdag dat het aantal positieve coronatesten in de regio Amsterdam vorige week met 17 procent is gedaald. Ondanks de daling, wordt de situatie nog steeds gezien als 'zeer ernstig'.