Drukte bij sociaal badhuis tijdens corona: 'Steeds meer mensen komen hier douchen'

Omdat bijna iedereen tegenwoordig een douche heeft zijn de ouderwetse badhuizen overbodig geworden en gesloten. Het laatst overgebleven openbare badhuis van Nederland op de Da Costakade in Amsterdam heeft het tijdens de coronacrisis extra druk. Het aantal bezoeken is dit jaar toegenomen van 8.000 naar 10.000, een stijging van 25 procent. En het zijn niet alleen daklozen die er komen douchen.

Het Badhuis Da Costa is momenteel het enige badhuis van Nederland dat nog echt als sociaal badhuis in gebruik is: een plek waar mensen voor een prikkie gebruik kunnen maken van douche of bad. Omdat het badhuis voorziet in een basisbehoefte mag het ook tijdens de coronacrisis geopend blijven. 'Een schone douche geeft de mensen een gevoel van waardigheid', vertelt bestuursvoorzitter Hans Boekelaar tegen NH Nieuws.

'Het zou mooi zijn als we onszelf zouden kunnen opheffen, omdat niemand meer een douche nodig heeft, maar helaas is dat niet zo', vertelt Boekelaar, die de laatste jaren alleen maar meer bezoekers ziet. 'En nu in deze covidperiode groeien we bijna helemaal uit onze voegen door de hoeveelheid mensen die hier een warme douche komen halen', aldus de voorzitter.

Bestuursvoorzitter Hans Boekelaar voor de ingang van Badhuis Da Costa - NH Nieuws

Het badhuis wordt volledig gerund door vrijwilligers. Vaak zijn dat ervaringdeskundigen die weten hoe belangrijk het is om je schoon te voelen. Dankzij een kleine subsidie en wat extra inkomsten van de sauna blijven de prijzen laag, een douche kost 1,50 euro en een bad 2,50 euro. Daarbij krijgen alle bezoekers gratis een kop koffie.

Naast de persoonlijke verzorging is het badhuis voor velen ook een ontmoetingsplek. Iedereen kent elkaar. Afstand houden in de kleine wachtruimte is daarom niet makkelijk en niet iedereen houdt zich even goed aan de regels. De zes douches en het bad worden wel na ieder gebruik schoongemaakt en ontsmet. De sauna is nu gesloten vanwege de coronamaatregelen.

Hans van Leeuwen woont al vier jaar in een auto - NH Nieuws

Een groot deel van de klandizie is dakloos. Zoals Hans van Leeuwen, die al vier jaar in zijn auto woont. 'Het is er heel vochtig en vies, daarom moet ik ook elke dag douchen, anders word ik ook beschimmeld', vertelt hij terwijl hij met een kop koffie wacht op z’n beurt. Hij moet er niet aan denken dat het badhuis zou ophouden met bestaan. 'Dit is toch ideaal zo. En het is er gezellig', vertelt hij.

Stadsnomaad Dennis komt helemaal vanaf het Westelijk Havengebied gefietst voor een douche - NH Nieuws

Het zijn niet alleen de daklozen die er komen. Ook buurtbewoners, studenten, kamerbewoners, mensen met schulden zonder warm water of ouderen zonder bad maken met regelmaat gebruik van de faciliteiten. In de wachtkamer zit ook stadsnomade Dennis. Hij woont in een caravan in het havengebied van Amsterdam Nieuw-West. 'Ik kan ook bij kennissen douchen maar dat is altijd een beetje ongemakkelijk. Dit is gewoon heel relaxed en makkelijk', vertelt hij.

Willem kan niet zelf z'n douche repareren en komt graag naar het badhuis - NH Nieuws

Bijna alle bezoekers hebben een verhaal. Willem woont in de buurt en heeft een douche die niet werkt. 'Ik vind het een beetje een risico om die zelf te reparen, want ik woon boven een sportschool', legt hij uit. 'Het is natuurlijk belangrijk dat alle basisbehoeftes altijd voor iedereen vervuld kunnen worden.'

Anneke komt voor de gezelligheid - NH Nieuws

Ook Anneke heeft een douche. Zij komt vooral voor de gezelligheid. 'Hier heb ik aanspraak en kan ik mijn verhaal kwijt. De muren thuis zeggen niets terug. En er zijn mensen die hier komen, omdat ik hier kom', vertelt ze trots.