Hoogwerker zorgt voor coronaproof verjaardagsfeest: 'We komen in duo's naar boven'

'We hadden eerst een ander plan, om kleine etentjes te doen bij allemaal verschillende huizen. Maar door de verzwaarde maatregelen is dit niet doorgegaan', vertelt vriendin Joanna. In plaats daarvan besloten ze om een hoogwerker te huren. 'Iedereen is ingepland om een kwartiertje langs te komen', zegt huisgenoot Hamed.

In het zonnetje zetten

Lena is dolblij dat de verjaardag op deze manier door kan gaan: 'In een jaar van corona is het wel belangrijk om de mensen die je liefhebt wat extra in het zonnetje te zetten. Vooral als er wat tegenslag is, dan heeft hij het extra hard verdient.'

Feesten

'Ik hou helemaal niet van mijn verjaardag en dat weet iedereen dus dit is eigenlijk mijn nachtmerrie', grapt Sander. 'Maar ik vind het wel heel leuk en lief.' Hij hoopt vooral dat er dit jaar weer gefeest mag worden: 'Dan wil ik het in de zomer nog een keer vieren voor mijn halve verjaardag!'

Dat zit er voor nu nog niet in. Maar de feestsfeer was vandaag zeker aanwezig met grote stukken taart, glühwein, chocomel en prosecco. Lena vindt het een succes: 'Ja, dit is top'.