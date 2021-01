Nachtelijke werkzaamheden Michiel de Ruijtertunnel: 'Overdag slapen is lastig als je kinderen ook thuis zijn'

De werkzaamheden in de Michiel de Ruijtertunnel gaan voorspoedig. Eind november zijn ze hier gestart met het aanbrengen van brandwerende platen om de tunnel bandveiliger te maken. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we in het holst van de nacht een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

De Michiel de Ruijtertunnel vormt een belangrijke verbinding tussen Oost en West. Daarom is besloten de werkzaamheden 's nachts uit te voeren zodat autoverkeer er overdag geen last van heeft. Elke avond om 22.00 uur wordt het startsein gegeven om weer verder te werken. De afzetborden worden voor beide ingangen gezet en de werkmannen rijden in colonne de tunnel in om aan de slag te gaan. 'We hebben allemaal één doel en dat is dat 's ochtends de tunnel weer veilig open kan', vertelt één van hen.

Quote 'Het is een echt team. Iedereen wil ook echt wel een stapje extra voor elkaar zetten' arno wissink directievoerder

's Nachts werken heeft behoorlijk wat impact op het privéleven van de werkmannen, helemaal nu tijdens corona. 'Als we thuis komen moeten we slapen en dat is niet altijd makkelijk als je kinderen ook thuis zijn en thuis onderwijs moeten krijgen.' Maar het zorgt ook voor verbroedering. 'Het is echt een team. Iedereen wil ook echt een stapje extra voor elkaar zetten', vertelt directievoerder Arno Wissink.

Quote 'ik moet aan mijn klanten uitleggen waarom ik een andere route neem en dat een ritje duurder is.' taxichauffeur

Taxichauffeurs die we spreken bij de taxistandplaats hebben gemengde gevoelens over de werkzaamheden. Een aantal begrijpt dat het werk gedaan moet worden en dat het belangrijk is dat de tunnel brandveiliger wordt gemaakt. Maar de afzetting zorgt wel voor veel hinder. 'Ik moet aan mijn klanten uitleggen waarom ik een andere route neem en dat een ritje duurder is. En dat terwijl de tunnel vrij nieuw is', vertelt één van hen. Hierop antwoordt Wissink dat de tunnel inderdaad vrij nieuw is (geopend in 2015) maar dat het beton van mindere kwaliteit is dan werd gedacht. 'Om te voorkomen dat het beton afspat bij oververhitting en daardoor de wapening bloot komt te liggen is ervoor gekozen om de tunnel brandveiliger te maken door hittewerende beplating aan te brengen.' Omleiding via de S100 en de A10 Tot 31 augustus 2021 is de Michiel de Ruijtertunnel van 's avonds 22.00 uur tot 's ochtends 06.00 uur afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via de Valkenburgerstraat - Weesperstraat - Stadhouderskade - Nassaukade (S100) en via de A10. Als we afscheid nemen van de werkmannen vragen we tot slot: 'Wat doe je straks als je thuis komt?' Daarop antwoordt één van hen: 'Ik ga eerst het hondje uitlaten, dan wat eten en vervolgens lekker slapen om er morgennacht weer tegenaan te kunnen.'





AT5-programma Het Verkeer 's nachts ter plaatse

Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden