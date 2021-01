Wanneer ben jij aan de beurt? Check hier de tijdlijn van het vaccinatieprogramma

Velen kijken er al maanden naar uit. Pas op 18 januari zouden de eerste vaccinaties in Amsterdam worden verstrekt, maar komende woensdag is het waarschijnlijk al zo ver. Ziekenhuispersoneel van acute afdelingen krijgen dan, als het medicijn die dag een beetje op tijd geleverd wordt, een vaccinatie. Komende maandag volgt dan het personeel van de verpleeghuizen. De rest van Amsterdam zal nog even geduld moeten hebben. AT5 zet op een rij, wie is er wanneer aan de beurt?

Vanaf vandaag kunnen medewerkers van verpleeg-, en zorginstellingen een afspraak maken om gevaccineerd te worden tegen corona. Afgelopen dagen viel bij hen een uitnodiging om een vaccinatie te halen op de mat. En daarmee is officieel de campagne voor het inenten van Nederland begonnen, schrijft corona-minister Hugo de Jonge vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel van het vaccinatieprogramma: 'Het zo goed mogelijk beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgen dat de zorg niet overbelast raak,' schrijft de Jonge.

Woensdag 6 januari: medewerkers acute zorg Op woensdag 6 januari ontvangt het Amsterdam UMC vaccins voor bijna 5000 zorgmedewerkers. Vanuit de apotheek van het UMC zullen de vaccins verspreid worden over de ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland. Ziekenhuizen zijn dan zelf verantwoordelijk voor het vaccineren van het personeel. Gestart wordt met het personeel van de acute afdelingen, daarmee worden de spoedeisende hulp, de corona-afdelingen, de intensive care en de ambulancedienst bedoeld. In bovenstaande video vertelt Mark Kramer,voorzitter van ROAZ en lid van de Raad van Bestuur Amsterdam UMC, over hoe dat in zijn werk gaat. 'Als de vaccins een beetje op tijd worden aangeleverd, kunnen we die dag meteen beginnen, anders donderdag.' Maandag 11 januari: zorgmedewerkers verpleeghuizen Vanaf maandag 11 januari start de GGD in Amsterdam met het vaccineren van de verzorgers van verpleeghuisbewoners en medewerkers die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Deze prikken worden gegeven in de RAI, waar op dit moment volop wordt gewerkt aan de voorbereiding.

Wie is er daarna aan de beurt? Na januari gaat het vaccineren als het goed is in rap tempo door. Voor februari staan mensen van 18 tot 60 met een medische indicatie en GGZ-instellingen en hun bewoners op de de planning. In maart volgen de 60-plussers die thuis wonen. Zij worden afhankelijk van de situatie gevaccineerd door de huisarts of de GGD. In april mogen alle nog niet gevaccineerde zorgmedewerkers zich melden. Wanneer in april iedereen aan de beurt is geweest, mogen de nog overgebleven mensen een vaccin halen. De grootste groep is dus ergens in april/mei aan de beurt.

Goedkeuring nieuwe vaccins Op dit moment zijn er al twee vaccins goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Deze organisatie is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de vaccins voor de Europese Unie. Het Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin mogen in de EU gebruikt worden. AstraZeneca is het eerst volgende vaccin wat goedgekeurd kan worden. De Jonge schrijft in zijn brief dat nu wordt uitgegaan van goedkeuring half februari. En dat zou goed nieuws zijn, want het AstraZeneca vaccin is op grote schaal ingekocht en al leverbaar in het eerste en tweede kwartaal van 2021. In onderstaand schema een overzicht van de door Nederland aangekochte vaccins en wanneer verwacht wordt dat zij inzetbaar zijn.

Heel Nederland voor eind september Ondanks dat de overheid nu een helder pad schetst voor de vaccinatiecampagne, is het nog niet in beton gegoten. Het kan zijn dat bij beoordeling van een corona-vaccin blijkt dat het niet voor iedereen geschikt is en dan kan zomaar de hele planning weer worden aangepast. Maar zoals het er nu naar uitziet, moet iedereen in Nederland voor eind september de mogelijkheid hebben gehad om een vaccin te halen.