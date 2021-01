'Wat eng, ik had er zo in kunnen rijden met mijn autootje'

Het gat was niet zo groot toen er een bestelbus met een voorwiel door de straat zakte en klem kwam te zitten. Maar bij nader onderzoek bleek er toch best een enorme hoeveelheid zand te zijn weggespoeld onder een zebrapad op de Amstel ter hoogte van het Muntplein.

De boel moest worden afgezet voor nader onderzoek en herstelwerkzaamheden. Voorbijgangers en buurtbewoners schrikken als ze het tafereel aanschouwen. 'Dit is wel heel eng. Ik had daar dus zomaar in kunnen rijden met mijn autootje'.