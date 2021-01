Toch gewonde bij zinkgat Muntplein

Bij het zinkgat dat gisteren ontstond op het Muntplein is toch iemand gewond geraakt. Een vrouw op een scooter reed tegen een afzetlint van de politie en raakte daardoor gewond aan haar gezicht.

Kort na het ontstaan van het zinkgat in het zebrapad zetten agenten het kruispunt af. Een vrouw op en scooter zag het afzetlint over het hoofd en kreeg het in haar gezicht. Volgens een getuige kwam de vrouw daardoor ten val.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat twee agenten de afzetlinten bewaakten en dat de vrouw op de scooter de afzetting toch niet gezien heeft.