Morgen kans op (natte) sneeuw

Gaat het sneeuwen of blijft het bij regen? Die vraag zal morgen in de loop van de dag beantwoord worden. In het oosten van het land is de kans op een wit laken(tje) het grootst, maar als het maar koud genoeg wordt dan kunnen ook in Amsterdam de eerste sneeuwvlokken uit de lucht vallen.

Dat zal wel pas tegen de avond of nacht zijn, want dan bereikt een neerslaggebied de stad, zo denkt Weeronline.nl. De kans dat die sneeuwvlokken ook nog eens blijven liggen lijkt zeer klein omdat de temperatuur morgen iets boven het vriespunt uitkomt en vaak is het in de stad nog weer een paar graden warmer.

Als er iets van sneeuwpret ontstaat in de stad dan is die donderdag ook weer snel voorbij. Het gaat dan vooral regenen. In de dagen daarna wordt het droog en vriest het 's nachts. Ook is er grote kans op mist.