AT5-verslaggever Charisa Chotoe naar KRO-NCRV

In het nieuwe programma gaan de presentatoren op zoek naar mis- en desinformatie, naar hoaxes en fake news. Naast Chotoe wordt het programma ook gepresenteerd door Nick Felix, Thomas Rueb en Fleur Launspach.

'Feiten en alternatieve feiten leiden tot steeds meer polarisatie in onze samenleving. Maar is het niet te makkelijk om de mensen hierachter per definitie af te serveren door ze ‘wappies’ of ‘aluhoedjes’ te noemen? Zit er soms ook niet ergens een kern van waarheid in hun zorgen, is het minder zwart-wit als de verhitte (online) discussies doet voorkomen?', zo schrijft de omroep over Propaganda.

Het programma is voor het eerst te zien op 28 januari om 21.00 uur.