Ouders bezorgd: de ene groep 8 in de klas, de andere thuis

Ouders maken zich grote zorgen over de scholen die al weken dicht zijn. Leerlingen missen onderwijs en dat kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de uitkomsten van het schooladvies. Scholen mogen zelf bepalen welke kinderen kwetsbaar zijn en dus naar school komen, waardoor er kans op ongelijkheid ontstaat.

Zo ook bij basisschool de Bijlmerhorst. 'We hebben dat gedaan omdat de cito-toetsen er aan komen en we vinden fysiek onderwijs belangrijk. Na de vorige lockdown blijkt fysiek onderwijs beter dan onderwijs op afstand', vertelt schooldirecteur Doanh Doanh Truong.

Sinds 16 december zijn alle scholen in Nederland weer dicht. Overal mogen kinderen van ouders met vitale beroepen naar school en kinderen die om verschillende redenen niet thuis kunnen leren. Maar sommige scholen zeggen dat achtstegroepers ook kwetsbaar zijn en die mogen dus ook naar school.

Een bezorgde moeder zegt tegen AT5 dat zij bang is dat haar kind ongelijk wordt behandeld. 'Omdat mijn kind niet naar school mag en andere kinderen wel. De eerste lockdown zorgde ook al voor ongelijkheid en dit alles kan invloed hebben op het advies voor de middelbare school', vertelt zij.

'Door een crisissituatie neemt kansongelijkheid altijd toe'

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont ziet door het verschillend handhaven van de regels ook ongelijkheid ontstaan. 'Verschillende kinderen krijgen dan vanuit hun achtergrond verschillende kansen,' legt hij uit. Bij het ene kind kunnen de ouders bijvoorbeeld goed helpen, terwijl bij de ander drie broertjes en zusjes op dezelfde laptop moeten werken. 'Met name in crisissituaties, zoals waar we nu inzitten, neemt de kans op ongelijkheid toe.'

Volgens de huidige maatregelen zouden de scholen vanaf 18 januari weer open mogen, komende week moet daar meer duidelijkheid over komen.