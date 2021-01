Komt dat reuzenrad aan het Oosterdok er wel? 'We willen er geen ordinaire kermisattractie van maken'

Maandag schrok de buurt op van het bericht dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een vergunning heeft verleend voor het neerzetten van een reuzenrad aan de kade van het Oosterdok. Nu is het stadsdeel aan zet. 'We gaan een integrale afweging maken.'

36 meter hoog moet-ie worden en volgens de vergunning van het Waterschap zou de attractie vanaf februari een jaar lang vlak voor de IJtunnel en het NEMO mogen worden geplaatst. 'Iedere wereldstad heeft wel zo'n rad', zegt ondernemer Jan Vallentgoed.



Vallentgoed trekt samen op met Expeditie Oosterdok, de club waarin musea zoals NEMO en het Scheepvaartmuseum zich hebben verenigd met andere culturele instellingen en met bedrijven zoals Booking.com en Oracle om dit stukje Amsterdam op de kaart te zetten. Bij het Waterschap willen ze graag nog iets rechtzetten. Een woordvoerder vertelt dat zij slechts 'marginaal' kijken naar een aanvraag. Als het waterbeheer en de waterkwaliteit niet in het geding zijn, dan kunnen zij naar eigen zeggen een vergunning eigenlijk niet weigeren. 'Een absurd voorbeeld, maar stel dat iemand een hotel wilt bouwen van 60 op elkaar gestapelde speedboaten, en dat past binnen het kader van de Waterwet, dan komt de vergunning er.'



Stadsdeel Centrum moet zich nu gaan buigen over het bredere plaatje. Portefeuillehouder Micha Mos is inderdaad benaderd door een aantal culturele instellingen met het plan en gaat dat nu samen met de Omgevingsdienst 'integraal' bekijken.

Quote 'We kijken naar alles, behalve naar het water' woordvoerder stadsdeel centrum

'Er is alleen nog geen uitgewerkt plan', zegt een woordvoerder,'dus dat is nog een beetje koffiedik kijken.' Maar in ieder geval wordt in de beoordeling volgens haar meegenomen of de buurt eigenlijk wel op een reuzenrad zit te wachten en of bijvoorbeeld het bestemmingsplan zich daartegen niet verzet: 'We kijken eigenlijk naar alles, behalve naar het water.'

Quote 'Het gigantische reuzenrad heeft veel weg van een nieuwe "permanente kermisattractie"' Tiers bakker, SP

Sommige buurtbewoners zijn er niet gerust op en dat geldt hetzelfde voor coalitiepartij SP. Raadslid Tiers Bakker heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd. Bakker: 'Het is juist zaak om drukte en overlast van toerisme aan te pakken in plaats van door te gaan met het ‘verpretparkiseren’ van Amsterdam.'



Jan Vallentgoed ziet de commotie vanuit zijn werkplaats in Apeldoorn met lede ogen aan. Veel werk is er door de coronacrisis al niet en hij was druk bezig met een speciaal ontwerp voor Amsterdam met 'een nieuwe type gondel voor een andere doelgroep'. Vallentgoed: ' We willen helemaal geen lichtjes, geluidjes en jongeren op scooters. We willen juist cultureel bijdragen door de mensen te laten genieten van een historisch stukje Amsterdam.'