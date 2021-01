Eerste coronavaccin ooit in Amsterdam: 'Ik ben heel erg blij dat-ie gezet is'

'Ik ben er heel erg blij mee dat ze daar gehoor aan hebben gegeven en dat we inderdaad naar voren zijn gehaald. Het blijft gewoon heel belangrijk dat er voldoende handen aan het bed zijn', zegt Verdonk na afloop.



Toch wijkt deze route wel af van het advies van de Gezondheidsraad dat liever had gezien dat alle beschikbare vaccins eerst naar de alleroudsten en kwetsbaarsten zouden gaan. Volgens Noortje Swart, hoofd Apotheek bij het Amsterdam UMC, bijt dat elkaar niet omdat de ziekenhuizen zelf de logistiek ter hand hebben genomen: 'Kwetsbare ouderen moeten straks zoveel mogelijk naar een locatie toe, dat is echt wel een andere operatie. Dus wij hebben eigenlijk een soort zijspoor genomen. En dat heeft niet geleid voor vertraging bij de andere zorg.'



In totaal zullen er via het Amsterdam UMC 5.000 vaccins van BioNTech/Pfizer worden verdeeld over ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland.



