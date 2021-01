RIVM: Britse mutatie coronavirus verspreidt zich vooral in regio's Amsterdam en Rotterdam

Er blijken nog meer mensen te zijn besmet met de gevreesde Britse variant van het coronavirus. Deze variant is vermoedelijk besmettelijker en zorgt momenteel in Engeland voor een enorm aantal besmettingen.

Op 22 december bleek dat er twee besmettingen met de gemuteerde versie van het virus waren en op 31 december bleken er vier verpleegkundigen van het Amsterdam UMC besmet te zijn. Het RIVM laat vandaag weten dat het totale aantal besmettingen in heel Nederland met de variant van elf naar vijftig gestegen is.

Cluster

Er is onder een cluster van zes besmettingen in Amsterdam aangetroffen. Mogelijk wordt daarmee gedoeld op de besmette verpleegkundigen, maar het RIVM kon daar vanavond nog geen duidelijkheid over geven. Ook bleek nog een zevende persoon in Amsterdam besmet te zijn.

In Rotterdam ging het virus rond op een basisschool. Onder meer daardoor ligt het aantal besmettingen met de Britse variant daar inmiddels op dertig. 'De variant lijkt zich daarmee vooral te verspreiden in de regio’s Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond', concludeert het RIVM.

Steekproeven

Het speeksel dat afgenomen wordt tijdens een coronatest, wordt in principe niet standaard op de Britse variant onderzocht. Wel worden er laboratoriumsteekproeven gedaan. Elke week worden er 350 tot 500 monsters onderzocht. 'Als er aanleiding is, zijn er mogelijkheden om dit onderzoek uit te breiden', meldt het RIVM.