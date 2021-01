Bewoners op balkons door brand in trappenhuis van flat in Dapperbuurt

Veel commotie in de Van Swindendwarsstraat in Oost vannacht. In het trappenhuis van een woningcomplex ontstond brand en dat vuur zorgde voor behoorlijk wat rookontwikkeling.

Door de rook moesten enkele bewoners van het pand hun balkon opzoeken. In de tussentijd blusten brandweerlieden het vuur. Volgens een getuige zouden er spullen die in het portaal stonden in brand zijn gevlogen. Het is onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Eén bewoner ademde te veel rook in en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Verder raakte er niemand gewond.