Huisarts waarschuwt voor stijgend drugsgebruik onder studenten tijdens lockdown

De huisarts maakt zich zorgen. Hij ziet dat studenten de afgelopen weken sneller vaker naar drugs grijpen, en daardoor in de problemen komen. 'De afgelopen weken heb ik heel erg veel studenten gezien die eenzaam zijn, en somber en angstig. Daar worden we de afgelopen weken de hele tijd voor gebeld.'

Dat de drugs verkeerd vallen, is niet het enige probleem, legt Vonk uit. 'De drugs branden als het ware de angst in je hersenen, je angsten worden er extra door vastgelegd en zijn hierdoor nauwelijks nog te behandelen.'

De gevoelens van somberte zijn anders dan aan het begin van de pandemie. 'Toen waren ze vooral bang voor het virus, krijg ik het wel of krijg ik het niet, en wat moet ik dan doen? Inmiddels zijn we wat verder in de tijd, het begint nu echt lang te duren. De studenten die ik nu spreek, zeggen dat ze het niet langer vol kunnen houden, de uitzichtloosheid grijpt ze naar de keel.'

'Ga buiten spelen! Ook als je niet de sportschool in mag, ga lekker buiten bewegen. Frisse lucht is belangrijk'

Vonk kan zich goed voostellen dat studenten in deze tijd meer drugs willen gebruiken. Zeker met de feestdagen was het voor sommigen nog moeilijker om alleen te zijn. Van een bruisend studentenleven vol uitlaatkleppen en vertier is op dit moment geen sprake. 'De sociale context is bedroevend.' De praktijk loopt op dit moment over van verzoeken voor hulp van een psycholoog. En dat is volgens Vonk ook een zinnige stap. Daar kan een student echt baat bij hebben, maar je kunt als student ook zelf preventief aan de slag.

De huisarts raadt studenten met depressieve gevoelens met klem af om naar de drugs te grijpen. Verder is het voor iedereen, maar vooral voor wie zich somber voelt, verstandig om veel naar buiten te gaan. 'Ga buiten spelen! Ook als je niet de sportschool in mag, ga lekker buiten bewegen. Frisse lucht is belangrijk.' Verder raadt hij aan om regelmaat aan te brengen in je leven, en te zorgen voor goede nachtrust.

Studenten Corps

Het Amsterdamsch Studenten Corps ASC/AVSV heeft inmiddels intensief beleid op het lichamelijk en geestelijk welbevinden van zijn leden. Een woordvoerder laat weten zich niet te herkennen in verhalen over somberte en extra drugsgebruik. 'We houden de moed erin, net als de rest van Nederland.' Verder hebben eerstejaars een enquête gekregen om te peilen hoe het met hen gaat. Daarin is ook de mogelijkheid opgenomen om contact op te nemen met het dagelijks bestuur.

De besturen van de 35 disputen zijn benaderd. 'We hebben hen meermaals op het hart gedrukt de mentale gezondheid van hun leden in de gaten te houden en ons te benaderen indien ze verdachte of ernstige situaties tegenkomen.' Incidenten met drugsgebruik zijn dus nog niet gemeld.

Wegblijven toeristen

De Spoedeisende Hulp van het OLVG kan de stijging van drugsincidenten met studenten niet bevestigen, omdat van patiënten niet wordt geregistreerd of ze student zijn of niet. Wel is duidelijk dat over het hele jaar 2020 er minder sprake is geweest van zogeheten 'intoxicatie', oftewel drugsvergiftiging, bij jonge mensen dan normaal. Dat effect is vooral toe te schrijven aan het wegblijven van toeristen, die vaker dan Amsterdammers geen maat kunnen houden. De definitieve cijfers van het OLVG worden eind deze maand gepubliceerd.