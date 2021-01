Veel minder coronatests afgelopen week in regio Amsterdam

De GGD denk dat de daling van het aantal tests deels kan worden verklaard door een uitzonderlijk groot aantal testen dat is afgenomen in de dagen voor kerst een week eerder, en een abrupt lager aantal testen tijdens de daarop volgende vakantieweek.

In week 53 (28 december t/m 3 januari) is het aantal positief geteste mensen in Amsterdam-Amstelland met 22% gedaald vergeleken met de week daarvoor. Er is in Amsterdam een afname te zien in alle stadsdelen. Noord, Nieuw-West en Zuidoost bevinden zich op of boven het risiconiveau ‘zeer ernstig’, de overige stadsdelen bevinden zich tussen de risiconiveaus ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’.

Britse mutatie

Gisteren maakte het RIVM bekend dat de gevreesde Britse mutatie van het coronavirus zich vooral in de regio's Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond verspreid. Er is onder meer een cluster van zes besmettingen in Amsterdam aangetroffen. Ook bleek nog een zevende persoon in Amsterdam besmet te zijn. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Britse variant van het virus een stuk besmettelijker is.