Ziggo verlengt sponsordeal met Ajax

De naam van Ziggo zal daarom zeker tot die datum op de wedstrijdshirts van Ajax en Jong Ajax blijven staan. Ziggo is al sinds 2015 hoofdsponsor. Het openbreken van het contract ging puur om de verlenging, aan de overige voorwaarden verandert niets.

Menno Geelen, commercieel directeur Ajax: 'We zijn dankbaar dat Ziggo vertrouwen uitspreekt in onze samenwerking. Deze verlenging is een bevestiging van hun loyaliteit. De manier waarop onze hoofdsponsor zich richting ons opstelt in deze lastige periode is bewonderenswaardig.'

Naast het sponsorschap van Ajax en Jong Ajax blijft Ziggo ook het e-sports team van Ajax steunen.