Ajax en West Ham naderen akkoord over transfer Haller

Heel onverwachts is de mogelijke transfer niet, want Haller speelde eerder in de Eredivisie. Toen deed hij dat bij FC Utrecht waar huidig Ajax-coach Erik ten Hag toen aan het roer stond. Het is niet de eerste keer dat Ten Hag een (voormalig) FC Utrecht-speler naar Ajax haalt. Hij deed dat ook bij Zakaria Labyad en Sean Klaiber.

Na zijn vertrek bij FC Utrecht speelde Haller eerste bij Eintracht Frankfurt, in 2019 maakte hij de overstap naar de Engelse competitie. West Ham betaalde toen zo'n 45 miljoen euro voor de spits.