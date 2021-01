Mannen ontvoeren, mishandelen en beroven 15-jarige jongen in Slotermeer

Twee mannen hebben gisteravond een 15-jarige jongen een auto in gesleurd en zijn met hem weggereden. In de auto werd de jongen mishandeld en beroofd van zijn eigendommen.

Het slachtoffer wilde rond 19.00 uur huisvuil naar een afvalcontainer brengen op de hoek van de Burgemeester van de Pollstraat en de Burgemeester Cramergracht. Maar onderweg werd hij gegrepen door de twee mannen die hem de auto in sleurden. Na de mishandeling en beroving werd de jongen in de buurt van het Erasmuspark weer vrijgelaten.

Moedervlek op neus

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van de ontvoering. Er wordt nog gezocht naar de twee mannen van rond de 20 jaar oud. Een van de verdachten heeft een lichte huidskleur en is ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft bruin krullend haar tot over zijn oren en droeg een zwarte jas van het merk The North Face en een zwarte broek van het merk Nike. Op zijn rechterzijde van zijn neus heeft hij een moedervlek.

De tweede verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij is gespierd en ongeveer 1.90 meter lang. Hij droeg een zwarte jas en een grijze broek van het merk Nike. De twee mannen reden in een rode auto, vermoedelijk een Opel Corsa.