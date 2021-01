Amsterdam UMC zoekt proefpersonen voor nieuw coronavaccin

Het vaccin van CureVac maakt gebruik van dezelfde mRNA-techniek als het vaccin van Pfizer/BioNTech en het gisteren goedgekeurde vaccin van Moderna. Het vaccin van CureVac wordt na goedkeuring door het Europees Medicijnagentschap waarschijnlijk ook gebruikt in de Nederlandse vaccinatiestrategie. Maar voordat het vaccin kan worden goedgekeurd moet het dus nog getest worden.

Tweeduizend vrijwilligers

Er moeten in Europa en Amerika ruim 36.000 mensen meedoen aan de proef met het CureVac-vaccin. In Nederland wordt gezocht naar ongeveer 2.000 vrijwilligers. Deelnemers aan de proef hebben 50 procent kans om daadwerkelijk ingeënt te worden. De andere helft krijgt namelijk een placebo. Mensen die in die placebogroep zitten krijgen na het einde van de studie wel het echte vaccin toegediend.

Mensen die interesse hebben in deelname kunnen zich aanmelden via een speciale site. Meer informatie over de proef is hier te vinden.