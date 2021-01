Trambaanverharding Wijttenbachstraat wordt vervangen: 'Ik zou horendol worden als je hier woont'

Nu de temperaturen rond het vriespunt liggen is het voor de werkmannen extra hard bikkelen. Op de vraag of het te doen is in de kou antwoord één van hen: 'Als je hard werkt krijg je het niet koud. 's Ochtends is het wel even koud maar als je eenmaal bezig bent dan is het prima.'



Voorbijgangers die we spreken hebben vooral last van het lawaai maar begrijpen dat het werk uitgevoerd moet worden. 'Als ik hier zou wonen zou ik horendol worden van al die herrie', aldus een dame die voorbij fietst. Een ander voegt hier aan toe: 'Er is wat hinder want ik moet een stukje omafietsen maar voor de rest vind ik het niet erg.'