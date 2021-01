Amsterdammer opgepakt bij Rembrandttoren na achtervolging

De agenten gingen er achteraan en schakelden hun collega's is. Binnen een mum van tijd zaten er zeker 10 wagens achter de verdachte aan. Aan het eind van de Spaklerweg, bij de rotonde stapte de automobilist zijn auto uit en ging er te voet vandoor. Dat was een beetje tegen beter weten in, want niet veel later kon hij worden aangehouden.

Waarom de man er vandoor ging na het stopteken is vooralsnog een raadsel. Hij bleek bijvoorbeeld geen alcohol te hebben gedronken.