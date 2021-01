Man door viertal uitgescholden voor homo wordt later mishandeld

Op klaarlichte dag midden in een drukke winkelstraat uitgescholden worden voor homo om even later in elkaar geslagen te worden door vier verdachten, het overkomt een jonge man eind augustus. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van de mishandeling en houdt er sterk rekening mee dat het incident LHBTIQ-gerelateerd is.

Het slachtoffer is maandag 31 augustus aan het winkelen met een vriendin, hij loopt naar binnen bij een sportwinkel aan de Nieuwendijk. Op de beelden zijn de vier verdachten te zien, ze staan bij de kassa. Een van hen rekent wat af, de andere staan naast hem te wachten. Als het slachtoffer langs het viertal de zaak in loopt, lijkt een van de verdachten al wat te roepen. Even later komt de jongen met zijn vriendin weer richting de uitgang lopen en krijgt dan beledigende opmerkingen naar zijn hoofd, onder andere in relatie tot zijn seksuele geaardheid. 'De vier mannen schelden hem onder andere uit voor homo en hij krijgt tal van andere verwensingen naar zijn hoofd toe geslingerd', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. 'Het slachtoffer en zijn vriendin verlaten de winkel, maar het groepje mannen komt achter ze aan.'

Op straat tussen het winkelend publiek ontstaat een ruzie. Het slachtoffer wordt opnieuw uitgescholden in relatie tot zijn seksuele geaardheid. Op een gegeven moment loopt de situatie uit de hand en wordt het slachtoffer aangevallen door de mannen. Ze slaan en schoppen hem zelfs als hij al op de grond ligt. 'Dit is natuurlijk een ontzettend laffe daad, met z'n vieren één persoon op deze manier in elkaar slaan', zegt Stor. 'Wij houden er sterk rekening mee dat dit geweld gerelateerd is aan de seksuele geaardheid van het slachtoffer en dat is een zeer kwalijke zaak.' De vriendin van het slachtoffer probeert te helpen. Een omstander kan het slachtoffer uiteindelijk in veiligheid brengen door hem mee terug de winkel in te nemen. De verdachten gaan er na de mishandeling vandoor.

Signalementen Op de beelden in de winkel is het viertal het best te zien. De man die staat af te rekenen wordt tussen de 18 en 22 jaar oud geschat, heeft een licht getinte huidskleur, een zeer fors postuur en kort donker haar. De tweede man draagt een muts, wordt rond de 20 jaar oud geschat, heeft een licht getinte huidskleur en een slank postuur. De derde verdachte is rond de 25 jaar oud, heeft een licht getinte huidskleur, een normaal postuur, donker opgeschoren haar en een baardje met snor. De laatste verdachte is ook rond de 25 jaar oud, heeft een licht getinte huidskleur een normaal postuur, donker haar en een snor.