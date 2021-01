Zondag demonstratie tegen fascisme op Museumplein

Zondag is er een demonstratie tegen fascisme op het Museumplein. Aanleiding voor het protest is de situatie in de Verenigde Staten, maar het protest is breder. 'De toenemende agressie waarmee extreemrechtse groepen wereldwijd te werk gaan, gaan de grenzen voorbij', laat woordvoerder Chaja Merk weten. 'Wij willen een luid en duidelijk tegengeluid laten horen.'