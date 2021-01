Rutte: 'Aantal besmettingen gaat niet omlaag door sectoren te openen'

Dat zei hij in antwoord op vragen van journalisten van De Telegraaf en het AD na afloop van de ministerraad. Zij vroegen Rutte of het nog wel zin heeft om door te gaan met de harde lockdown.

Te hoog

Rutte wees erop dat het in de ziekenhuizen zoals verwacht inmiddels iets beter lijkt te gaan, maar dat het aantal nieuwe besmettingen nog steeds veel te hoog blijft. Ook wil hij terug naar tien opnames op de Intensive Cares per dag, dat zijn er nu nog 40 tot 50 per dag.

'Er zijn blijkbaar nog steeds te veel contactmomenten', zei Rutte. 'En er is misschien invloed van de feestdagen, maar dat weten we nog niet. De Engelse variant is nu nog zeer beperkt, maar je mag aannemen dat die geleidelijk aan de Nederlandse variant gaat verdringen.'

Optelsom

Volgens hem is het lastig om van individuele maatregelen, zoals het sluiten van de scholen, het resultaat te meten. Hij sprak van een optelsom, want door bijvoorbeeld thuisonderwijs gaat het aantal reisbewegingen van leerlingen en ouders ook omlaag. 'Wat je uiteindelijk moet bereiken is dat we de contactmomenten beperken.'

Hij benadrukte dat het besluit over het wel of niet verlengen van de lockdown volgende week pas wordt genomen en dat hij er nog niet op vooruit wil lopen. Zondag spreekt hij met de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). 'Als het waar zou zijn dat de besmettingen dan nog te hoog zijn, helaas, dan gaat het aantal besmettingen niet omlaag door sectoren te openen.'

Aanstaande dinsdag geeft Rutte samen met minister Hugo de Jonge een persconferentie.