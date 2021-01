Toeristen balen van coffeeshopplannen: 'Mensen komen hier voor seks en drugs'

Teleurgestelde coffeeshophouders tegenover jubelende binnenstadbewoners. Het contrast kan bijna niet groter vandaag nadat het plan werd gelanceerd om buitenlandse toeristen in de toekomst te weren in coffeeshops.

'We zijn hier heel blij mee. We hebben gezien hoe het de laatste jaren niet alleen veel te druk werd in de stad, maar ook met mensen die voor drugs en seks komen. En daar zitten we gewoon helemaal niet op te wachten', reageert Els Iping van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Bij de coffeeshops heerst juist ongeloof, vertelt Joachim Helms van de Bond voor Cannabis Detaillisten, terwijl hij een imposante verzameling foto's laat zien van buitenlandse beroemdheden die genieten van een Amsterdams jointje. 'Straks zijn er weer festivals en concerten en dan zullen we 'nee' moeten verkopen.'

Burgemeester Halsema en de top van politie en het Openbaar Ministerie lanceerde vanmorgen hun plan. Aan aandacht, ook buitenland Nederland, geen gebrek. De driehoek wil af van drugstoeristen en lanceert het plan om buitenlanders in de toekomst te weren in coffeeshops. Dan zouden alleen 'Nederlandse ingezetenen' (I-criterium) nog een jointje mogen kopen in Amsterdam.