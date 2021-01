Driekwart van aangevochten boetes door scanauto's in de stad gehonoreerd

Scanauto's van parkeerbeheer schrijven regelmatig onterecht een automatische boete uit, maar bezwaar maken helpt. In 2019 werd driekwart van de aangevochten boetes in de stad volledig gehonoreerd.

Dat meldt de NOS vandaag.

Bij meer dan 550.000 boetes die dat jaar door scanauto's zijn gemaakt kwamen er ruim 70.500 bezwaarschriften binnen. Daarvan werden er in 2019 meer dan 46.600 kwijtgescholden (66 procent).

Ook in andere grote steden is het maken van bezwaar op parkeerboetes in veel gevallen succesvol. Zo lag het aantal toegekende bezwaarschriften in Rotterdam en Utrecht op 75 procent. In Den Haag was dat 37 procent.

Max Heck van Appjection zegt tegen de omroep dat het hoge aantal onterechte boetes te maken heeft met het ontbreken van 'de menselijke maat' bij scanauto's. Volgens hem herkennen de auto's bijvoorbeeld niet of iemand net naar een parkeerautomaat loopt of aan het laden en lossen is. Daarnaast kan het nog wel eens misgaan als niet wordt herkend of iemand een ontheffing, een invalideparkeerkaart of een vergunning heeft.

Coulancebeleid

De gemeente Amsterdam wijst in een reactie op de NOS in het geval van de onterechte boetes op het eigen coulancebeleid. Hierbij zou het gaan om zaken waarbij de parkeerder wel heeft betaald, maar daarbij zelf een fout heeft gemaakt.

Dat de menselijke maat verloren gaat bestrijdt de gemeente. Een woordvoerder zegt dat iedere scan handmatig wordt gecontroleerd. Bij twijfel gaat een controleur naar de geparkeerde auto. Daarnaast zegt de gemeente dat er op alle parkeerboetes nog een nacontrole wordt gedaan, om vertragingen te voorkomen. Pas na die controles worden de boetes verstuurd.

'Context ontbreekt'

Heck heeft zo zijn twijfel over deze werkwijze. Als voorbeeld geeft hij boetes waarbij mensen kunnen aantonen dat ze 2 minuten na het tijdstip van de boete gewoon hebben betaald. 'De gemeente gaat af op foto's en daarmee mis je de context.'