Protest tegen fascisme verplaatst naar Westerpark, maximaal 500 demonstranten

De demonstratie die morgen wordt gehouden tegen fascisme is verplaatst van het Museumplein naar het Westerpark. Er geldt een maximum van vijfhonderd demonstranten. Dat heeft burgemeester Halsema samen met de politiechef en hoofdofficier besloten.

Aanleiding voor de wijziging is de huidige strenge lockdown en de besmettelijke nieuwe coronavarianten die ook in Nederland zijn opgedoken. Het maximum van vijfhonderd demonstranten is geadviseerd door de GGD.

De organisatie heeft aangegeven zich aan het maximum aantal demonstranten te houden en te controleren dat er geen extra toeloop kan zijn. Om die reden is er gekozen voor het Westerpark, omdat het Museumplein niet kan worden afgesloten.

De burgemeester benadrukt samen met de politiechef en de hoofdofficier dat zij zich ervan bewust zijn dat demonstreren een grondrecht is, maar dat zij ook de huidige risico's zien voor de volksgezondheid door corona. 'Een aantal van vijfhonderd demonstranten op 1,5 meter afstand van elkaar is verantwoord.' De plekken waar demonstranten mogen staan, worden met stippen gemarkeerd.

De demonstratie wordt georganiseerd naar aanleiding van de bestorming van het Capitool in Washington en heet 'Van de VS tot NL, nooit meer fascisme'. Het protest begint om 15.00 uur. De organisatie ging gisteren uit van minimaal tweehonderd demonstranten.