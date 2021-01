Brand in loods in West: 'De vlammen gingen huizenhoog'

In een loods in West is vanochtend een brand uitgebroken. Dit gebeurde rond 9 uur en zorgde voor rookwolken boven de stad. De brandweer moest met flink wat wagens uitrukken om de brand te blussen. Dit lukte aan het eind van de ochtend.

Wat er in de loods stond en hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. 'Eerst dachten we dat het bij jachthaven Staverno was, dat was het gelukkig niet. Het is goed afgelopen en de rust is wedergekeerd', aldus de bewoner.