Werkzaamheden tramspoor Oosterpark: 'Door humor houden we lol in ons werk'

Van een opgebroken trambaan kijkt een Amsterdammer niet meer op. Aan de ruim tweehonderd kilometer tramspoor in de stad moet om de zoveel jaar onderhoud worden gepleegd. Nu is het spoor op de Oosterpark aan de beurt. De sfeer onder de werkmannen zit er goed in als we met het AT5-programma Het Verkeer een kijkje komen nemen.

Op de vraag hoe hij lol in zijn werk houdt heeft Dennis een duidelijk antwoord: 'Door grapjes te maken.' En die grapjes zitten vooral in kleine gebaren. 'Door het lawaai van de machines kunnen we elkaar niet goed verstaan, dus vandaar dat we iets anders moeten verzinnen.'

'We zijn weer lekker aan de gang sinds 4 januari,' vertelt bouwvakker Dennis, ondertussen een bekende van het programma. Na twee weken vakantie is hij blij om weer samen met zijn collega's aan het werk te zijn. 'Het gaat goed. We zijn nu het onderbed en de trambaanverharding aan het slopen.'

'Zeker in een boog als dit slijt het spoor best wel hard'

Dat het tramspoor aan vervanging toe is, laat projectleider Sam de Bree ons zien. De slijtage is goed zichtbaar als je naar het spoor kijkt. 'Zeker in een bocht als dit slijt het spoor extra hard. En het ligt er alweer twintig jaar in dus het is gewoon op', aldus de Bree.



Voorbijgangers die we spreken reageren gelaten op de werkzaamheden. 'Er zal wel weer nieuwe rails ingegooid worden', vertelt een man die met zijn Canta voorbij komt rijden. Van een opgebroken tramspoor kijkt hij inmiddels niet meer op. 'Ik heb er geen last van. Als ik er niet langs kan, dan rij ik gewoon over de stoep.'

OLVG blijft bereikbaar

De kruising Oosterpark/Beukenweg is deels afgesloten voor autoverkeer. Vanuit de Eerste Oosterparkstraat is het mogelijk om rechtsaf te slaan naar de Beukenweg. Rechtdoor of linksaf is niet mogelijk. Het OLVG blijft bereikbaar via de Wibautstraat, de Mauritskade en de 's Gravesandestraat.

Fietsers en voetgangers worden om het werkterrein heen geleid. En de tram, die blijft zoals bijna altijd gewoon over de opgebroken trambaan rijden.

De werkzaamheden zijn 5 februari klaar.