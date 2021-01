Ajax en PSV delen de punten in enerverende topper

De eerste topper van het seizoen is geëindigd in een 2-2 gelijkspel tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren stonden binnen twintig minuten met 0-2 voor in de Johan Cruijff Arena, Promes scoorde vlak voor rust de aansluitingstreffer en Antony in de tweede helft de gelijkmaker. Ajax blijft door het gelijkspel koploper in de Eredivisie, maar ziet de concurrentie dichterbij komen.

Haller op de bank

Erik ten Hag begon de wedstrijd met Zakaria Labyad in de spits, Antony en Tadic vanaf de flanken en Promes op tien. Voor Noussair Mazraoui was er weer een basisplaats na een paar weken uitgeschakeld te zijn geweest door een blessure. Verder begon Onana op goal, het centrale duo werd gevormd door Blind en Schuurs, Tagliafico begon vertrouwd op linksback. Het middenveld werd compleet gemaakt door Klaassen en Gravenberch. Miljoenenaankoop Sébastien Haller begon op de bank.

Tweede helft

In de tweede helft mocht de nieuwe spits wel zijn kwaliteiten laten zien, Labyad bleef achter in de kleedkamer. Ajax startte een stuk voortvarender en zette PSV goed onder druk. Na een paar minuten deed Haller meteen waarvoor hij gehaald is, scoren. De gelijkmaker werd helaas afgekeurd wegens buitenspel. Het lukte Antony even later wel om Ajax op gelijke hoogte te brengen via een knap schot van de Braziliaan na een assist van Haller.

Het initiatief kwam vanaf dat moment van de Amsterdammers en er diende zich ook voldoende kansen aan. Tien minuten voor tijd wisselde Ten Hag Quincy Promes voor Mohammed Kudus die na twee maanden revalideren weer op het veld stond. Het slotoffensief leverde helaas geen goal op waardoor de wedstrijd in 2-2 eindigde.