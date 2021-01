Ten Hag haalt vertrouwen uit laatste uur tegen PSV: 'We hadden ze in de grip'

Ajax leek nog niet helemaal wakker aan het begin van de wedstrijd, na drie minuten moesten de Amsterdammers al een tegengoal incasseren van PSV-spits Zahavi. Op zoek naar de tegentreffer stuitte Ajax elke keer op de verdediging van PSV zeer compact stonden.

'Enorme spirit'

Een uitbraak van de Eindhovenaren leverde in de twintigste minuut de 0-2 op. 'Ik moet de ploeg een compliment geven over hoe zij hun rug rechten na de 0-2', zegt Ten Hag. 'Er zit een enorme spirit in die ploeg vandaag aangevoerd door Tagliafico en Tadic.'

Quincy Promes zorgde vlak voor de rust voor de aansluitingstreffer op aangeven van Tadic en Antony in de tweede helft voor de gelijkmaker. Na de rust was Ajax een stuk beter dan PSV en had zelfs een paar kansen om als winnaar van het veld te stappen. 'Als je met 0-2 achterstaat tegen counterploeg PSV dan moet je je zegeningen tellen, maar we hebben kansen gehad op de 3-2.'

Haller

Tot grote teleurstelling van veel mensen begon de kersverse miljoenenaankoop Haller op de bank tegen PSV. In de tweede helft maakte hij zijn debuut en liet met een afgekeurde goal en een assist meteen zien wat hij waard is. Ten Hag legde voor de wedstrijd uit dat hij niet met de spits wilde starten omdat hij een drukke week achter de boeg heeft.

Haller zelf gat na de wedstrijd bij ESPN Live aan dat hij de keuze van de trainer begreep. 'Je leest altijd wat de wedstrijd nodig heeft. Toen we op 1-2 kwamen dacht ik wel dat dat het juiste moment was om Haller te brengen. We hebben nu een begin, je hebt zijn impact kunnen zien op het elftal.'