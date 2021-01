Bak een taart voor een dakloze op depridag

De gemeente roept Amsterdammers op om komende zondag de keuken in te duiken om een taart te bakken voor de de dak,- en thuislozen. Het project Count Me In is bedoeld om depridag Blue Monday -volgende week maandag- 'iets draaglijker' te maken.

'Door de lockdown is hij dit jaar voor veel mensen waarschijnlijk belabberder dan ooit. Maar u kunt helpen deze dag iets draaglijker te maken, door een lekkere taart te bakken en deze te bezorgen bij een zorg- of daklozenlocatie bij u in de buurt', schrijft de gemeente.

'In deze lastige periode voelen veel mensen zich eenzaam, of ze nu jong of oud zijn. Daar kunnen we eenvoudig en coronaproof iets aan doen. Namelijk door met zoveel mogelijk vrijwilligers op zondag 17 januari thuis te bakken.'

Om dit te kunnen bewerkstellingen zoekt Count Me In dus bak-vrijwilligers die iets lekkers voor een ander willen maken. De bedoeling is dat het baksel een volgende week maandag naar een zorg- of daklozenlactie in de buurt wordt gebracht. Bij de inschrijving laat de gemeente weten waar die lokaties zijn.