Vanavond persconferentie over verlenging lockdown

De persconferentie begint om 19.00 uur vanavond. Bronnen lieten de afgelopen dagen aan verschillende media al weten dat de huidige maatregelen verlengd worden. Rutte zelf wilde zich er nog niet over uitlaten, maar hij zei afgelopen vrijdag dat het openen van sectoren niet tot minder besmettingen zou leiden.

Niet zo snel als gehoopt

Vanwege de huidige maatregelen zijn niet-essentiële winkels, scholen, sportscholen en horecazaken gesloten. Ook wordt er opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Het aantal besmettingen ging desondanks nog niet zo snel naar beneden als gehoopt.

Daarnaast zijn er zorgen over de Britse variant van het virus, die vermoedelijk veel besmettelijker is. Die is in de regio Amsterdam zeker zes keer aangetroffen en in de regio Rotterdam nog veel vaker.

Grote zorg

Burgemeester Femke Halsema liet gisteren in een brief aan de gemeenteraad weten dat de besmettingscijfers in de regio Amsterdam weliswaar teruglopen, maar dat er nog steeds reden is tot grote zorg. Dat komt naast de Britse variant ook doordat de ziekenhuizen nog te vol liggen en de druk op het zorgpersoneel hoog is.

'De huidige situatie geeft weinig hoop voor spoedige versoepeling van de coronamaatregelen', liet Halsema weten. 'Dus rest ons op dit moment niets anders dan ons goed aan de regels te blijven houden, zoveel mogelijk thuis te blijven, en natuurlijk vol te houden.'