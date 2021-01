Openbaar Ministerie vervolgt Akwasi niet voor afpakken laptops na interview

Het Openbaar Ministerie is niet van plan om de Amsterdamse rapper Akwasi te vervolgen voor het afpakken de laptops van een presentator en een technicus.

Dat heeft een woordvoerder van het OM gisteren laten weten aan het AD. 'Wij zijn tot het standpunt gekomen dat hier geen sprake is van een strafbaar feit. Daarbij speelt mee dat de benadeelde partij geen aangifte heeft gedaan', zei de woordvoerder.

Na vragen over zijn toespraak tijdens de anti-racismedemonstratie op de Dam, waarbij hij opriep Zwarte Piet 'hoogstpersoonlijk' in zijn gezicht te trappen, brak Akwasi het interview af en nam hij de laptops mee. Hij dwong de presentator later het interview te wissen, maar er bleek nog een back-up te zijn.

Akwasi werd door het OM ook niet vervolgd voor de uitspraak van de Dam. Dat zou wel gebeuren als hij binnen een jaar nogmaals een strafbaar feit zou begaan, maar het OM vindt dus dat dat niet gebeurd is.