'Kabinet discussieerde over avondklok'

Het kabinet zou zondag hebben gesproken over de mogelijkheid om een avondklok in te voeren. Burgemeesters zouden zich gisteren fel tegen het plan hebben uitgesproken, het lijkt er mede daarom op dat het vanavond niet aangekondigd gaat worden.

RTL Nieuws meldde vanochtend dat er zowel ministers voor als tegen waren. Een betrokkene noemde de avondklok een optie 'omdat andere opties op zijn'.

Geprotesteerd

Tijdens het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit 25 burgemeesters die ook voorzitter zijn van Veiligheidsregio's, zou er geprotesteerd zijn tegen het idee. Vandaag vergadert het kabinet over de maatregelen. De voorzitter van het Veiligheidsberaad is dan ook aanwezig en zal de zorgen dan overbrengen.

De NOS meldde later in de ochtend dat er al besloten is om de avondklok vanavond niet aan te kondigen. Ook de politie zou het niet willen. Daarnaast zou de maatregel lastig te handhaven zijn omdat er ook uitzonderingen gemaakt moeten worden. Mogelijk wordt het idee wel nog in de Tweede Kamer besproken.

Positief effect

Het idee voor een avondklok lag vorig jaar ook op tafel. De deskundigen van Outbreak Managament Team (OMT) zeiden toen een positief effect te verwachten, maar er is uiteindelijk besloten om het nergens in te voeren.

Tijdens de persconferentie van vanavond wordt er mogelijk meer over het idee voor de avondklok verteld.