OM: Neerschieten met messen bewapende verwarde man op Schiphol was terecht

De neergeschoten man had in beide handen een mes. Nadat de marechaussees riepen dat hij de messen moest laten vallen, stapte hij dreigend met zijn messen op hen af. Hij leek op dat moment in een psychose te verkeren.

Vanwege het gevaar voor de omstanders werd er niet gekozen voor een waarschuwingsschot, maar schoot een van de marechaussees gericht twee keer op de benen. Hij moest daarna naar het ziekenhuis overgebracht worden. De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het incident.

Het Openbaar Ministerie concludeert naar aanleiding van het onderzoek dat het schieten noodzakelijk was. 'Er was geen andere manier meer om de man onder controle te brengen: hij reageerde niet op herhaalde verzoeken om te messen te laten vallen. Gebruik van een wapenstok of pepperspray was gelet op de afstand en de veiligheid van de KMar-medewerkers niet mogelijk.'

De marechaussee kan daardoor een beroep op noodweer doen.