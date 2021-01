Muurschilderingen na bekladding pand Ons Suriname weer hersteld

De portretten van zwarte voorvechters van mensenrechten prijken sinds vandaag weer in volle glorie op de muren van het pand van Vereniging Ons Suriname (VOS) en The Black Archives. De portretten werden begin december wit geschilderd. Op de deur van het pand aan de Zeeburgerdijk werden stickers geplakt met de tekst 'roetveegpiet is genocide'.