Fietser raakt zwaargewond bij ongeluk in Slotermeer

Op de President Allendelaan is een vrouw aan het eind van de middag zwaargewond geraakt bij een botsing met een personenauto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Sloterparkbad.

Op foto's is te zien hoe de voorruit van de auto helemaal kapot is door de klap. Volgens een woordvoerder van de politie verkeert het slachtoffer in zorgelijke toestand.

Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets gezegd worden. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding.