Kabinet vraagt spoedadvies over avondklok; inenten bewoners verpleeghuizen begint volgende week

Nadat er begonnen is met het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen, zijn ook de kwetsbare bewoners van kleinschalige woongroepen aan de beurt en vanaf half februari geldt dat ook voor ouderen die thuiswonen. Voor het eind van de zomer moeten alle 60-plussers in Nederland zijn ingeënt, zo zei De Jonge vanavond.

Risico voor kinderen

Premier Rutte vertelde vlak daarvoor dat de huidige lockdown met nog eens drie weken verlengd wordt. Wel wordt er gekeken of basisscholen en de kinderopvang al op 25 januari open kunnen. Onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus moet dan aantonen dat het risico voor kinderen aanvaardbaar is. Voor scholieren vanaf het voortgezet onderwijs geldt dat zij de 1,5 meter afstandsregel weer in acht moeten nemen, ook tot elkaar.

Omdat de verwachting is dat de Britse coronavariant ook in Nederland de overhand gaat krijgen, heeft het kabinet het OMT om een spoedadvies gevraagd over een eventuele avondklok. Rutte zei dat advies dit weekend te verwachten, begin volgende week kan er besloten worden of en in welke vorm die avondklok er gaat komen.

Extra steunpakket

Het verlengen van de lockdown betekent ook dat niet-essentiële winkels en de horeca de deuren gesloten moeten houden. Het kabinet heeft besloten dat er een extra steunpakket komt voor bedrijven en ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.