Dam vol politieauto's met zwaailichten voor ongeneeslijk zieke Melissa

De jonge vrouw sliep vannacht in een hotel aan de Dam. Toen een agent dat zag, werd er besloten om de Dam vol met politieauto's en politiemotoren te zetten. De agenten deden vervolgens tegelijkertijd de zwaailichten aan.

'Iedere dag heeft zij veel pijn en deelt haar gevecht via @mijnkwaadbloed', schrijft de politie op Instagram. 'Zij deelt hier haar lichtpuntjes, maar die zijn er de laatste tijd weinig. Een ding wil ze niet en dat is vergeten worden als ze er niet meer is.'