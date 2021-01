Nieuwe testlocatie in Sloterdijk en twee extra testbussen

De GGD is gestart met de bouw van een coronatestlocatie aan de Teleportboulevard in Sloterdijk. Daarnaast zijn er twee nieuwe testbussen in gebruik genomen, waardoor er nu drie van dit soort bussen zijn.

Het extra paviljoen in Sloterdijk zal rond 21 januari de deuren openen. Met de uitbreidingen komt de testcapaciteit in de regio Amsterdam eind januari op ongeveer 7900 coronatesten per dag.

Achtste testlocatie

Het nieuwe testpaviljoen bij Sloterdijk is de achtste GGD-testlocatie in Amsterdam en de derde in stadsdeel Nieuw-West. Het paviljoen ligt aan de zuidzijde van station Sloterdijk, tussen de Teleportboulevard en de Changiweg. Bewoners uit de omliggende stadsdelen kunnen hier op afspraak terecht voor een gratis coronatest. Het is niet de bedoeling dat mensen met het openbaar vervoer komen.

Eerst worden de reguliere PCR-testen gebruikt. Die worden uiteindelijk vervangen door sneltesten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een test waarbij de uitslag binnen drie uur bekend is of een ademtest, maar er moet nog toestemming worden gegeven om die grootschalig in te zetten.

Flyer met informatie

De drie testbussen zijn omgebouwde touringscars. De komende weken staat er een bus in Oost, Zuidoost en Uithoorn. Eerder stond de bus bij wijze van proef in Molenwijk en Osdorp. Daar kwamen dagelijks gemiddeld 50 tot 100 buurtbewoners langs voor een test. Bewoners ontvangen een flyer met informatie als de testbus in hun buurt komt te staan.

Volgens wethouder Simone Kukenheim (Zorg) laten minder mensen zich testen bij milde klachten en is dat zorgelijk. De testbussen moeten de drempel voor het doen voor coronatest verlagen. 'Deze bussen staan in buurten die wat verder van de grotere testlocaties af liggen. Buurtbewoners met lichte klachten kunnen zich daar zonder afspraak en gratis laten testen op corona.'